Le barreau d'affaires demande un réveil du gouvernement et des candidats à la présidentielle

" Le droit, régulateur des rapports sociaux, a notamment pour fonction de poser les conditions de la compétitivité de notre économie et des entreprises qui en constituent l'énergie vitale.

Il doit ainsi leur apporter la sécurité juridique et la stabilité des normes dont elles ont besoin pour développer leur activité et non les accabler de prétendus chocs de simplification censés répondre à une inflation législative durable, ou entraver la fluidité nécessaire à leur transmission.

Les avocats, qui disposent de l'expertise pour créer et faire vivre le droit ainsi que pour assurer son rayonnement, sont pleinement acteurs de cette compétitivité globale tant dans leur rôle de conseil que de défense, pour les personnes physiques et les acteurs économiques.

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que si leur indépendance est respectée et si la justice, dont les Pouvoirs publics doivent faire une priorité politique nationale, sort de sa paupérisation dramatique pour être enfin dotée des moyens humains et matériels indispensables à l'accomplissement de sa mission de service public.

C'est à cette condition que notre justice et notre droit seront attractifs et facteurs de compétitivité, notamment internationale grâce à une stratégie d'influence par le droit, et qu'ils permettront le développement de notre économie.

C'est également à ce prix que nous répondrons aux besoins croissants d'accès au droit, y compris en soutenant les avocats qui innovent et créent des legal start-up.

L'ACE interpellera les candidats à l'élection présidentielle de 2017 ainsi que d'autres personnalités sur chacun de ces points et sur toute question intéressant la profession d'avocat et son exercice.

En conséquence, l'ACE demande aux Pouvoirs publics de :