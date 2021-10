Le Barreau célèbre la Semaine de la Francophonie

Pour cette édition 2021 de la Semaine de la francophonie, qui met le thème des Libertés à l'honneur, l'ensemble des barreaux et des avocats francophones sont invités à fêter le droit et les avocats dans la francophonie, en organisant une opération commune visant à promouvoir le droit dans les collèges et les lycées francophones du monde entier.

Lors de cette Fête du droit et des avocats dans la francophonie, lancée par le Conseil national des barreaux (CNB), des avocats francophones iront à la rencontre des élèves des collèges et lycées francophones, ainsi que dans les lycées français de l'étranger. Diffuser et expliquer le droit Lors de cette Semaine de la francophonie, Jérôme Gavaudan interviendra en visioconférence dans deux lycées français à l'étranger : au lycée français de Meknès au Maroc le mercredi 24 mars ainsi qu'au lycée français du Salvador le vendredi 26 mars. Une action qui fait écho à son souhait de faire de la pédagogie et de l'explication du droit, indispensables au bon fonctionnement de notre démocratie, l'une des priorités de son mandat à la présidence du CNB. En effet, en dehors des missions qui lui ont été conférées par la loi, ce dernier est soucieux de représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics, de la promouvoir auprès du grand public et d'assurer son rayonnement à l'international. De ce fait, la promotion du droit auprès des jeunes s'inscrit pleinement dans les missions du CNB, très attaché aux libertés fondamentales et à la compréhension de ces problématiques par les nouvelles générations. 11 établissements sont mobilisés👏

