Le Baromètre Prism'emploi

Le Baromètre est établi par un tiers de confiance indépendant, Umanis, à partir des statistiques transmises par un panel d’entreprises de travail temporaire représentant plus de 80 % de l’emploi intérimaire. Afin de comparer le volume d’emploi intérimaire sur une base identique, les statistiques sont corrigées du nombre de jours ouvrés. Indicateur avancé du marché de l’emploi, l’intérim constitue un enjeu économique important : il préfigure en effet les tendances du recrutement. Le baromètre permet de connaître « en temps réel » et d’analyser la situation des effectifs intérimaires et d’identifier les secteurs et les métiers porteurs.

Les chiffres clés

Baisse généralisée de tous les secteurs

Le BTP et les services accusent une forte baisse (de -9,1 % et -4,2 %) tandis que les transports (-1,1 %), l’industrie (-0,5 %) et le commerce (-0,1 %) se replient plus légèrement.

Evolution variable selon les régions

Si certaines régions enregistrent une progression, notamment en Auvergne (+8 %), en Haute-Normandie (+5 %) et en Franche-Comté (+4,4 %), le sud de la France reste impacté par un repli des effectifs intérimaires (-9,9 % pour le Languedoc-Roussillon, -9 % pour la région PACA).