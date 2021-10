Le BAI (Bar à idées) devient le Think Tank des avocats

Créé par un groupe d’avocats, le BAI entend poursuivre sa mission d’agitateur d’idées en se transformant en Think Tank, sous sa nouvelle appellation : B.A.I. Bousculer / Animer / Innover. Un nouveau cercle de réflexion, afin de bâtir un avenir aux professions du droit ouvert non seulement à toutes les branches juridiques, mais aussi à l’économie et aux chiffres, pour répondre à l’évolution des besoins des clients.

Le B.A.I. réunit par le droit des professionnels d’horizons divers : magistrats, avocats et professeurs, juristes d’entreprises et commissaires aux comptes. Ensemble, ils souhaitent mener une réflexion prospective autour de questions juridiques nationales, européennes et internationales et de l’évolution du droit, dans une société qui se cherche et qui s’organise. Le B.A.I. contribuera ainsi au débat national sur l’évolution de la Justice, dans ses dimensions nationale et européenne, qui sera l’un des thèmes forts des grands rendez- vous électoraux à venir.

Le B.A.I. s’organisera autour d’événements auxquels participeront des personnalités, des commissions ad hoc avec une présence médiatique active.