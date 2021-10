Le “ALL Certificate” du juriste augmenté

Cette certification vise à accompagner et à consolider la mutation digitale du secteur juridique, reposant sur le constat que la transformation digitale de la filière requiert en tout premier lieu une adaptation des compétences professionnelles et humaines.

Pour Christophe Roquilly, professeur à l'EDHEC et directeur de Legal Edhec : « La pratique des métiers du droit est singulièrement transformée par les outils digitaux, le data mining, le data analytics, la blockchain, l'intelligence artificielle. Les praticiens du droit doivent – et devront – présenter l'agilité nécessaire pour travailler avec ces outils, dans l'intérêt de leurs clients et des justiciables. »

Un nouveau modèle d'excellence juridique

A travers la construction du ALL Certificate (Advanced Lawyer & Lawyering Certificate) qui prévoit plusieurs niveaux de certification, le pôle d'excellence Legal Edhec et l'AFJE affirment leur volonté valoriser l'impact « digital skills » sur l'employabilité des juristes et des professions du droit, ainsi que de créer un modèle de source européenne qui deviendrait un standard pour la filière.

Le pôle de recherche Legal EDHEC et l'AFJE réalisent par ailleurs une enquête auprès de 100 leaders du Droit pour identifier les compétences clés du “juriste augmenté”. Les résultats de l'étude permettront d'enrichir et d'alimenter la nouvelle certification qui sera délivrée par l'EDHEC Business School : le ALL Certificate.