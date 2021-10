Le 9e prix Olivier Debouzy décerné à Yves Poullet

La remise du prix a eu lieu le lundi 17 juin dernier à Paris, au Cercle de l'Union Interalliée. Après un appel à participation, le Club des juristes a reçu plus d'une trentaine de candidatures pour cette neuvième édition du Prix Debouzy. Livres, thèses, articles, revues, vidéos et blogs ont été candidats au prix de l'agitateur d'idées juridiques de l'année.

Le jury, présidé par Emmanuelle Mignon, avocate associée du cabinet August Debouzy, était composé d'éminentes personnalités du droit, de l'université, de l'entreprise et des institutions : Bernard Cazeneuve, avocat associé August Debouzy, ancien Premier ministre et président du Club des juristes, Besma Boumaza, directrice juridique Groupe et Secrétaire du Conseil du groupe AccorHotels, Thibault Delorme, directeur juridique d'Air Liquide, Olivia Dufour, Journaliste, lauréate du 8e Prix Olivier Debouzy (pour son ouvrage Justice, une faillite française ?), Julie Klein, professeur de droit à l'Université de Rouen et Secrétaire générale adjointe du Club des juristes), et Patrice Spinosi, associé SCP Spinosi et Sureau.

Pour sa première édition, le Prix Espoir Olivier Debouzy proposait, quant à lui, aux étudiants de moins de 30 ans d'écrire un article répondant à la question : « L'Intelligence Artificielle sauvera-t-elle la démocratie ? ».



Les candidats du Prix Espoirs Olivier Debouzy 2019. © D.R.

Le jury, était présidé par Vincent Brenot, associé, et composé de Olivier Attias, counsel, Charles Bouffier, counsel, Hélène Delurier, counsel), Laure Khemiri, avocate Senior, Sandy Matthews, avocate Senior, Marc-Antoine Picquier, avocat, Amélie Tripet, counsel et Emmanuelle Weicheldinger, avocate.

Le jury s'est prononcé en faveur de l'article intitulé "Intelligence artificielle : faut-il craindre un obscurantisme éclairé ?", rédigé par Anthony Reisberg, élève-avocat à l'EFB Paris. Il remporte un stage rémunéré de six mois au sein du cabinet August Debouzy.