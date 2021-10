Le 5e arrondissement, nouveau rendez-vous littéraire

« L'âme de l'arrondissement s'est faite au fil de la plume ». C'est par ces mots que Florence Berthout, maire du 5e arrondissement et conseillère régionale présente cette manifestation.

Cet arrondissement mythique, celui de la Sorbonne, du Panthéon, du Quartier Latin et des lieux les plus inspirants de la littérature française, se fera, cette année encore, lieu de rendez-vous des amateurs de littératures française et internationale.

Au total, le festival “Quartier du livre” regroupera plus de 80 exposants, à l'origine de plus de 200 événements, expositions et ballades littéraires organisés sur l'ensemble de la semaine. Une librairie éphémère, tenue par le collectif d'éditeurs indépendants, Éditindé, se fera espace d'accueil pour 120 écrivains, venus échanger avec leurs lecteurs autour de conférences, et de séances de dédicaces.

« À travers des débats, balades littéraires, signatures, performances artistiques et nombreuses nouveautés, l'écrit sera mis en valeur sous toutes ses formes », ajoute Florence Berthout.

Un festival placé sous le signe de l'Europe

En 2019, élections obligent, la 5e édition du festival se fera sur le thème de “La littérature et l'Europe”, permettant d'aborder, la question du rôle des auteurs dans notre société et les mutations du métier à l'échelle européenne.

Il concentrera pour l'occasion, plusieurs événements incontournables parisiens tel que le “Prix du Livre d'Histoire contemporaine”, présidé par Jean-Louis Debré et remis au Panthéon, le concours national d'éloquence proposé à la Sorbonne et réunissant les meilleurs étudiants orateurs francophones, ou encore la “Grande Nuit de la Poésie”, rendez-vous des poètes depuis maintenant 21 ans.

D'autres événements feront également leur apparition, célébrant, pour l'occasion, la littérature européenne : ciné-philo, “Nuit de la littérature européenne”, mais également parcours associant gastronomie et littérature, speed-dating et chasse au trésor…

Cet événement original, placé sous la tutelle de “Vivre Lire” sera animé par les entrepreneurs et habitants du quartier latin et membres de l'association, mobilisés autour du livre et de la passion de l'écrit.