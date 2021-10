Le 4e prix Olivier Debouzy attribué à « Deals de justice »

Après l’appel à participation, Le Club des juristes a reçu 39 candidatures. Livres, mais également thèses, articles, sites internet, blogs et MOOC ont ainsi postulé au prix de l’agitateur d’idées juridiques 2014.

Pour cette 4e édition, le jury, présidé par Jean-François Cirelli, vice-président et directeur général de GDF-Suez était composé de personnalités du droit, de l’entreprise et des institutions : Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de l’Intérieur Thierry Derez, président directeur général de Covéa, Nicolas Guérin, directeur juridique d’Orange, Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel, Christophe Jamin, directeur de l’école de droit de Sciences Po, Corinne Luquiens, secrétaire général de l’Assemblée nationale et de la présidence, Nicolas Molfessis, professeur de droit à l’université Paris II et secrétaire général du Club des juristes, et Christian Pierret, avocat associé August & Debouzy.

Après examen des candidatures, le jury a décidé à l’unanimité que le 4e prix Olivier Debouzy serait attribué à l’ouvrage Deals de justice – le marché américain de l’obéissance mondialisée, dirigé par Antoine Garapon et Pierre Servan-Schreiber, « pour sa thématique originale particulièrement en prise avec l’actualité, comme en témoigne l’affaire BNP, et la grande qualité des contributions qui le composent ».