Le 26 juin, c’est Journée olympique à Saint-Denis !

Les passionnés de sport, amateurs de spectacles, ou tout simplement férus d’activité, qu’ils soient grands ou petits, vont pouvoir profiter d’une Journée olympique organisée par Paris 2024. A deux ans des Jeux olympiques, le rendez-vous se veut être une fête autant qu’un avant-goût de l’événement mondial. Pour cela, les organisateurs ont prévu un programme dense, de 11 heures à 19 heures, aux abords du Stade de France. Dans et autour d’un stade annexe créé pour l’occasion, de nombreuses activités, sportives et non-sportives, seront proposées. Les différentes fédérations des disciplines olympiques mettront leur sport en avant, et certains champions sont attendus.

Sports olympiques, spectacles, musique au programme

Des terrains seront praticables pour s’essayer, ou pas, à des sports connus et d’autres moins médiatisés. Le canal situé non loin du stade sera même disponible pour s’initier à l’aviron et autres disciplines nautiques ! Une trentaine de sports différents pourront ainsi être découverts, avec les fédérations en animateurs. Rugby, natation, judo, handball, tir à l’arc, équitation, haltérophilie, voile, lutte, hockey sur gazon, canoë kayak…

Une liste intéressante, complétée par les nouveaux sports olympiques des JO 2024 : breakdance, skate et escalade. Le sport paralympique ne sera pas en reste, avec le volley assis, la boccia (sport de lancer comme la pétanque), ou l’escrime fauteuil. Des athlètes de haut-niveau seront aussi présents, comme Romain Cannone, champion olympique d’escrime à Tokyo, ou Camille Lacourt, cinq fois champion du monde de natation, parmi d’autres athlètes.

L’humoriste Hakim Jemili ou l’ancienne gloire du PSG Raí présents

Un casting de haut niveau donc, complété par la présence de l’ancien joueur du PSG, le Brésilien Raí (champion de France 1994, 51 sélections avec la Seleção), ou celle de l’humoriste Hakim Jemili. Mais cette journée olympique comportera aussi une olympiade culturelle mêlant pratique artistique et culture sportive et des animations culturelles. Performances artistiques, spectacles, ou showcase sont ainsi programmés. Une scène centrale sera montée pour accueillir des démonstrations artistiques et sportives, comme le BMX flat, du football freestyle avec Séan Garnier, ou des battles de danse et de breakdance.

Le tout se fera en ambiance lors de cette journée : musique, espaces festifs et ludiques, restauration pour tous les goûts, et Dj set. La péniche culturelle Le Barboteur sera sur le canal. La Seine-Saint-Denis sera aussi à l’honneur avec la participation de nombreux acteurs de la scène locale, en matière de hip hop, breakdance, ou football freestyle. De quoi fêter une Journée olympique digne de ce nom au Stade de France, bien loin des tristes événements de la finale de la Ligue des Champions.