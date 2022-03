Le 22 mars, l'Incubateur HEC vous dit tout sur le bridge

Le 22 mars prochain à 10h à Station F et en live sur LinkedIn, l’Incubateur HEC organise une table ronde intitulée « Dois-je faire un bridge avant ma levée de fonds ? ». L’objectif ? Tout comprendre à cette forme de financement ayant le vent en poupe.

Un bridge est une technique de financement ayant pour objectif de répondre à un besoin très urgent de trésorerie souvent basé sur une valorisation décotée de l’entreprise qui le met en place. Pour mieux la comprendre, Irina Serban, avocate associée chez Lexelians ainsi qu’Adrien Chaltiel, entrepreneur & CEO d’Eldorado, la plateforme du financement des startups, Valentine Baudouin, investisseur (pré-seed) et Ruben Taieb, entrepreneur et créateur de contenu LinkedIn (ex : The Family) vous feront part de leur expertise en la matière.

Retrouvez donc ces quatre experts mardi 22 mars 2022, à 10h00, à Station F ou sur Linkedin.

L’inscription en présentiel se fait à l’adresse https://www.eventbrite.fr/e/un-bridge-avant-ma-levee-de-fond-tickets-293171101657 et celle au Live à l’adresse https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6907306018762805248/