Le 17e arrondissement de Paris se met au vert

« Paris sera aux avant-postes pour agir », avait déclaré en septembre Anne Hidalgo, la maire de Paris, concernant la baisse des chauffages dans les bâtiments publics. Dans ce sens, la mairie du 17e arrondissement, qui soutient « un engagement éco-responsable concret et ancien », s’est engagée à baisser les températures de 1°C et à décaler les heures et les dates de mise en chauffe dans tous les bâtiments municipaux de l’arrondissement. Ainsi, la température dans les locaux municipaux sera de 18°C la journée et de 12°C la nuit, ainsi que lors des périodes inoccupées. Enfin, les éclairages ornementaux des façades extérieures et des monuments municipaux sont éteints dès 22 heures depuis le 23 septembre.

Des doudounes et des plaids à disposition

En cette période de crise énergétique, la mairie du 17e se veut « être d’autant plus exemplaire aux côtés des habitants, mais aussi participer à l’effort collectif d’économies d’énergie ». Elle a également décidé d’accompagner ses agents mobilisés pour participer à l’effort commun de réduction des consommations énergétiques, en mettant à leur disposition des doudounes et des plaids.

Rénovation et végétalisation de la Mairie

Dès 2015, cette mairie d’arrondissement avait déjà décidé de rénover et de végétaliser sa façade afin de réaliser des économies de chauffage, avec des résultats probants prouvés par un audit énergétique en 2021. En effet, il avait démontré une réduction de consommations de 25 %. Fort de cette réussite, un projet de rénovation de l’arrière du bâtiment est en cours pour achever son isolation thermique.