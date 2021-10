Le 115 saturé : plus d'un appel sur deux resté sans réponse en décembre

En cause : "l'insuffisance de moyens, face à l'explosion des demandes constatée depuis un an", a déploré la Fnars. En décembre, 57 % des appels sont restés sans réponse contre 49 % un an plus tôt. Le taux de réponses négatives pour absence de place disponible demeure important en décembre mais recule tout de même un peu par rapport au mois de novembre : 66 %, contre 78 % le mois précédent. Cette amélioration est principalement due aux moyens supplémentaires mobilisés mais ces derniers restent cependant "très largement insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes", note la fédération. Par ailleurs, l'ouverture des places ne s'est pas faite dans tous les départements.