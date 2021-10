Le 107, bar à cocktails-restaurant à Neuilly

Murs en briques noires, mobilier vintage, parquet en béton ciré et moquette façon toile géante de Pollock, proposent une ambiance sixties chic, conviviale et chaleureuse. Le lieu, multi-espaces avec salon privatisable, tout en noir et blanc, réchauffé par un éclairage aux tonalités jaunes, s’agrémente d’une bibliothèque, d’une terrasse chauffée avec WiFi. A la carte, le chef argentin, Emilio di Alessandro, concocte une cuisine savoureuse et inventive élaborée avec des produits frais.Du petit déjeuner à l’« After Dinner » en passant par le brunch du dimanche et ses assiettes Londonienne, New-Yorkaise ou Florentine, accompagné de son buffet sucré à volonté, le 107 invite à des moments de plaisir et de gourmandise en tête-à-tête, en repas d’affaires ou en famille à tout moment de la journée.

Pour les noctambules, le 107 propose ses After-Dinner, en mode branché, tous les jeudis, vendredis et samedis soirs. Les sets des DJ’s s’enchaînent de 22h à 1h30 du matin.

©A.P