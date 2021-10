Lazare : une nouvelle carte 1re classe

Récemment élevé au grade d'officier de l'Ordre national du mérite, le triple étoilé Eric Frechon a conçu cette table comme un voyage, un retour aux sources, à l’essentiel. Le chef d’Epicure -Bristol Paris-, consacré « meilleur restaurant d'hôtel au monde » par le Daily Meal, laisse s’exprimer au Lazare l’amour du bon.

Dans un cadre soigné -bistrot-chic/brasserie- où Sébastien Chevriot reçoit avec sa proverbiale gentillesse, la nouvelle carte s’exprime pleinement, sous le contrôle du chef Thierry Colas. En tête du nouveau hit parade culinaire, de belles entrées comme les Calamars sautés à l’ail et au piment d’Espelette, les Quenelles de brochet, sauce nantua ou encore le Boudin de homard aux morilles et ses airs de fête. Parmi les plats à la une, on remarque immédiatement l’Andouillette de pied de cochon truffée, pomme purée et le Suprême de poulet jaune au lard fumé rôti en caissette, sans oublier la Tourte de gibier à plumes et les Saint-Jacques à la plancha, riso à la crème d’artichaut et à la truffe blanche. Constante pour les dernières minutes sucrées avec le désormais célèbre Paris-Deauville… A suivre également la Crêpe aux griottines, glace vanille et la Crème légère aux marrons, jus de cassis. Bon voyage…