Lazare, la passion du bien et du bon

La salle de cette ambassade parisienne de la bistronomie au superbe décor est aujourd’hui placée sous la houlette de Sébastien Chevriot dont la gentillesse et le professionnalisme sont totalement en phase avec l’âme des lieux. L’accueil est pour lui essentiel : « même quand les clients n’ont pas réservé, on s’arrange toujours pour leur trouver une place »…

En écho résonne cette carte inspirée par Eric Frechon et gérée au quotidien par Thierry Colas dans sa superbe cuisine ouverte sur la salle. De beaux plats signatures font merveille : des calamars sautés à l’ail et au piment d’Espelette aux escargots à la tomate, gratinés au beurre persillé… pour les entrées et, côté plats, Poitrine de cochon grillée, choucroute de navet, Cabillaud cuit à la tomate, gingembre et basilic, Suprême de pintade en caissette, embeurrée de choux vert, Agneau de sept heures confit au citron et olives… Sans oublier le dessert emblématique dont la recette apparaît au mur, noir sur crème : le fameux Paris-Deauville, d’essence normande, patrie d’Eric Frechon. Belle sélection de fromages et, tous les dimanches, menu unique ! Formule petit-déjeuner à suivre… Le tout est frais et généreux, comme cette équipe aux petits soins. Bon voyage…

On y accède par le parvis, sous la passerelle extérieure de la gare et par l’intérieur du Centre commercial, niveau rue.