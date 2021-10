Interview : Lawyers à la dérive

Affiches Parisiennes : Nicholas Beaulieu, qui êtes-vous ?

Nicholas Beaulieu : Je suis Nicholas Beaulieu, avocat d'affaires, ex Managing Partner du bureau parisien du cabinet américain Brown, Traver, Crae & Smith.

A.P. : Pourquoi avoir écrit "Lawyers a la dérive" ?

N. B. : Je souhaitais partager mon expérience du droit et des affaires, deux univers où se mêlent jeux de pouvoir et ambitions personnelles. Il convient d'être extrêmement solide pour se lancer dans la carrière d'avocats d'affaires. C'est pourquoi je souhaitais révéler les arcanes de ce monde à ceux qui souhaitent s'y confronter et à ceux qui ne parviennent pas à y progresser.

A.P. : Les premières ventes du livre sont excellentes. A quoi attribuez-vous cette réussite ?

N. B. : Mon éditeur était convaincu de la qualité du récit.

Pour ma part, je ne suis pas surpris que le livre ait trouvé si rapidement son public. C'est en effet un mélange de 99 francs et de Wall Street dans le monde du droit des affaires, un univers encore plus fascinant que la publicité ou la finance. Forcément, cela suscite beaucoup d'intérêt chez les lecteurs, qu'ils soient ou non juristes d'ailleurs.

A.P. : Les critiques parlent d'un "livre coup de poing", d'une "bombe à l'atmosphère irrespirable".

N. B. : Cela est certainement lié à mon style incisif, et à mes révélations, qui apportent enfin toute la lumière sur un milieu où la réalité dépasse souvent tous les fantasmes.

Par ailleurs, les thèmes traités sont également sociaux et politiques. Le succès du livre est donc révélateur de l'intérêt du public pour les grands enjeux de notre époque.

A.P. : Le livre aborde en effet de nombreux thèmes sociaux. Souhaitez-vous interpeler, par cet ouvrage, le public sur des projets de réformes qui vous semblent nécessaires ?

N. B. : J'ai une idée très précise des réformes nécessaires à notre Pays. A ce titre, je saurai, en temps utile, les porter à la connaissance des français. Je compte d'ailleurs peser de tout mon poids lors de la prochaine élection présidentielle. Mais vous comprendrez bien, en découvrant "Lawyers à la dérive", que je ne me ferai jamais instrumentaliser. Nicholas Beaulieu ne sera jamais un godillot !

A.P. : Le livre est surprenant du début à la fin. Envisagez-vous une suite ?

N. B. : La suite est déjà entre les mains de mon éditeur, qui la considère encore meilleure que le premier opus.

A.P. : Déjà une suite ? A quand une série ?

N. B. : Plusieurs plateformes m'ont déjà contacté. Tout dépendra du choix de l'acteur retenu pour interpréter mon rôle, car si Nicholas Beaulieu est un personnage habile, rompu aux jeux de pouvoirs, il est surtout animé d'une grande intelligence, une intelligence complexe.

A.P. : Et à qui pensez-vous pour relever ce défi ?

N. B. : Je ne donnerai mon feu vert que si Vincent Cassel, ou, pour la version américaine, Leonardo Di Caprio, sont disponibles pour y participer.

Pour commander le roman sur le site des éditions MAÏA : https://www.editions-maia.com/livre/lawyers-a-la-derive/