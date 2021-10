Lavoix publie le Baromètre 2013 de la Propriété intellectuelle

Pour cette 2e édition, 116 professionnels de la PI ont répondu à plus de 60 questions traitant notamment des différents aspects de leur activité professionnelle et des enjeux auxquels ils font face au sein de leurs entreprises.

En 2012, le Baromètre de la PI avait fait ressortir que les Responsables PI faisaient face à un double enjeu (un enjeu de reconnaissance et un enjeu opérationnel). Cette année, pour la 2e édition, ce constat ne peut être que confirmé, voire renforcé, par les résultats de cette étude barométrique.

En effet, l’enjeu de reconnaissance et de compréhension du rôle de la PI est toujours important selon les données analysées dans cette étude. Sensibiliser les décideurs et les opérationnels à la PI, apparaît comme important pour les répondants au Baromètre de la PI 2013, et les notes moyennes attribuées légèrement plus élevées qu’en 2012 :

Note moyenne sur 4 Baromètre 2013 Baromètre 2012 Sensibiliser les décideurs aux enjeux de la PI 3,4 3,3 Sensibiliser les opérationnels aux enjeux de la PI 3,2 3,1

L’enjeu opérationnel est toujours naturellement primordial pour les répondants, puisque la gestion des risques PI de l’entreprise connaît une nette évolution avec une note en 2013 significativement supérieure à celle de 2012. L’enjeu opérationnel est donc lui aussi clairement renforcé :

Note moyenne sur 4 Baromètre 2013 Baromètre 2012 Gérer les risques PI de l'entreprise y compris les risques financiers (liberté d'exploitation…) 3,3 3,1

Cependant, en 2013, un nouvel enjeu apparaît : l’optimisation des ressources dédiées à la PI et leur alignement sur la stratégie de l’entreprise.

Ce nouvel enjeu se traduit par la nécessité pour les Responsables de la PI d’adapter leur budget, leur effectif et/ou le portefeuille PI à la stratégie de l’entreprise, mais également, en parallèle, d’optimiser la gestion du budget PI.

Si la maîtrise des coûts est importante pour les Responsables PI, le budget de la PI n’a toutefois pas été sacrifié malgré la crise. Ainsi, seules 19,1% des entreprises ont diminué leur budget lorsque 37 % déclarent l’avoir augmenté. « C’est un premier indice que la PI prend une place de plus en plus importante dans la stratégie des entreprises en France » selon Philippe Blot, président de Lavoix.

Ceci est également confirmé par le niveau de perception de l’aspect stratégique de la PI par les entreprises. Bien que toujours faible (inférieur à 7 sur 10), il est en croissance cette année. Ainsi, les Responsables PI notent en moyenne ce niveau à 6,5 sur 10 et gagne 0,7 point par rapport à la moyenne 2012.

En conclusion, le rôle du Responsable PI, et la perception de ce rôle au sein des entreprises semblent acquérir doucement une dimension plus stratégique, soumise aux exigences de plus en plus fortes de l’entreprise.

Qu’est-ce que le Baromètre de la PI ?

La Propriété Intellectuelle (PI) est devenue un véritable actif stratégique de l'entreprise. De ce fait, le rôle et les enjeux du Responsable de la PI évoluent fortement, notamment au regard de la gestion de l'activité PI, des interactions avec les autres directions de l'entreprise mais aussi de son rattachement hiérarchique.

C’est donc pour aider les responsables en charge de la PI à optimiser leur activité, que LAVOIX a décidé de créer, en 2012, ce Baromètre de la PI qui a pour objectifs de : donner aux responsables de la PI des informations et des outils leur permettant d'améliorer la gestion de la PI et de valoriser la PI auprès des acteurs de l'entreprise et optimiser les relations avec les parties prenantes tant internes (notamment les directions générales) qu'externes.

Méthodologie du Baromètre de la PI : le questionnaire du Baromètre de la PI a été mis en ligne à partir du lien www.barometredelapi.com du 11 février au 24 mars 2013, et adressé par email à plus de 800 Responsables PI en France et aux 4 000 membres de l’Association Française des Juristes d’Entreprise.

Le questionnaire a été auto-administré en ligne selon la méthodologie CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Les répondants sont tous des Responsables PI d’entreprises ou d’organismes publics. Les réponses sont strictement anonymes.