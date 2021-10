Lavoix poursuit son développement en nommant deux nouveaux associés

La nomination de ces deux nouveaux associés, qui évoluent dans des domaines techniques et juridiques d'excellence, s'inscrit pleinement dans la stratégie mise en œuvre par Lavoix depuis plusieurs années, à savoir proposer aux entreprises innovantes des interlocuteurs à haut niveau d'expertise pour les accompagner dans leur politique de protection, valorisation et défense de leurs actifs immatériels aux enjeux de plus en plus complexes, notamment à l'international.

Le cabinet a toujours souhaité mettre en avant la qualité des femmes et des hommes qui composent ses équipes et leurs expertises techniques et juridiques, avec des ingénieurs issus de grandes écoles et des juristes et avocats de formations universitaires de haut niveau.

Pionnière dans la coopération entre conseils en propriété industrielle et avocats avec la création d'un réseau interprofessionnel il y a plus de 10 ans, Lavoix a été une des toutes premières sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE), intégrant ainsi dans une même structure juridique des conseils en propriété industrielle et des avocats, et cela afin de fournir un service toujours plus efficient à ses clients.

Diplômée de l'ESPCI (Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris) et de l'Institut d'Optique ParisTech (SupOptique), Anne-Sophie Auriol a rejoint le cabinet en 2014. Elle apporte depuis six ans une véritable expertise dans la rédaction et le suivi de demandes de brevets relatives à des innovations dans les domaines de l'optique, de l'électronique, de l'informatique.

Conseil en propriété industrielle et mandataire en brevets européens, elle accompagne notamment les clients de Lavoix dans la mise en place de leur stratégie brevet en réalisant des études de brevetabilité, de validité et de liberté d'exploitation, ainsi que des revues de portefeuilles.

Quant à Pierre-Emmanuel Meynard, il bénéficie d'une double formation en droit de la propriété intellectuelle et en management. Outre l'obtention du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (Capa), il est diplômé d'un Master en droit de la propriété intellectuelle appliquée et d'un autre en droit des affaires. Avocat à la Cour, il intègre les équipes du cabinet en 2017 et accompagne et conseille les clients dans tout contentieux de brevet, de secret d'affaires, de marque, de droit d'auteur et de concurrence déloyale. Disposant d'une solide expérience en droit pharmaceutique, il la met au service des clients de Lavoix dans leurs contentieux relatifs au lancement et à la commercialisation de médicaments et dispositifs médicaux.

Outre le domaine du contentieux, Pierre-Emmanuel accompagne les clients en matière de contrat.