L'avenir de l'Europe passe aussi par le numérique

En 15 ans, la filière Internet a créé 700 000 emplois dans notre pays. En 2009, son poids économique a représenté 3,2 % du PIB, soit 60 milliards d’euros. Pourtant, l’économie numérique dans son ensemble n’a pas toujours été considérée comme importante aux yeux des décideurs publics. Une nouvelle ère semble néanmoins se dessiner à travers les initiatives de Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique. L’un de ses grands projets serait de créer un « hub du numérique » à Paris, un espace de 25 000 m2 dans lequel serait rassemblées plus de 1000 start-up.

Une initiative ambitieuse qui permettrait non seulement à la France de se positionner parmi les leaders des technologies numériques, mais également de profiter des opportunités offertes par le cloud computing et les big data pour développer la croissance, la créativité et l’emploi.