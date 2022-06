Laurier, salon de thé des Galeries Lafayette des Champs-Elysées

Sous l’impulsion du chef, Andréas Mavrommatis, le restaurant propose une cuisine méditerranéenne et hellénique, résolument contemporaine, en respectant, les grands classiques de cette tradition culinaire ancestrale,en privilégiant simplicité et authenticité des goûts et des saveurs. En phase avec son époque, Laurier fait la part belle aux produits de saison. Tout ce qui est servi ici est “fait maison”.

Le restaurant – salon de thé propose un service en continu, tant sucré que salé, de l’incontournable formule déjeuner – entrée/plat ou plat/dessert –, à la pause gourmande

de l’après-midi, en passant par l’afterwork.

Laurier propose également la vente à emporter, des pâtisseries aux divers produits d’épicerie grecque, tels que l’huile d’olive et le miel.



L’agencement du restaurant est l’œuvre de l’architecte Régis Botta. Adepte de l’épure, ce dernier impose la géométrie dans ses espaces et considère la lumière comme une masse à sculpter. Pour le mobilier et le choix des matériaux, il puise son inspiration dans l’époque classique, apogée de la civilisation grecque antique. Tous les meubles ont été spécialement dessinés et réalisés pour l’occasion, faisant de ce lieu un endroit unique.



60 avenue des Champs-Elysées - Paris 8e ardt





© DR