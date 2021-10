Laurent Martinet : un second premier rôle

La formation doit avoir une dimension éminemment pratique. L’école d’application devrait être encore plus en phase avec les attentes exprimées par les jeunes avocats : « Je vais mettre tout en œuvre pour que la profession, celle de demain, celle que nous laissons à nos épigones, soit prospère et attractive. » Laurent Martinet souhaite également ouvrir le plus possible l’avenir des jeunes sur le monde, notamment en mettant à la disposition des jeunes quelque 500 stages par an à l’étranger.

Egalement par délégation, le vice-bâtonnier prend en charge le développement international du barreau, notamment à travers les campus internationaux, « au service des avocats, pour les aider à s’installer, à exporter notre droit, à confirmer la place unique de Paris comme première place de droit. » Laurent Martinet sera également en charge de l’arbitrage des honoraires.