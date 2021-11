Laurent Martinet rejoint le cabinet Paul Hastings

Avocat au barreau de Paris depuis 30 ans et spécialiste des contentieux commerciaux complexes, Laurent Martinet met sa solide expérience au service de grands groupes français et étrangers intervenant dans le secteur de la chimie, de l’énergie, des nouvelles technologies, de l’automobile et de la banque/finance (Bayer, Enedis, The Dow Chemical Company). Il rejoint le cabinet accompagné de sonéquipe Vincent Rouer (of Counsel), Hélène Lenoury (collaboratrice senior), Lucie Bocquillon et Vincent Parot (collaborateurs)

En sus de ses activités de conseil, Laurent Martinet est actuellement vice-président du Conseil National des Barreaux et a de nouveau été nommé Président délégué de l’EFB (école de formation des barreaux de Paris). Laurent Martinet a été vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris de 2014 à 2015.

Laurent Martinet est reconnu comme l’un des avocats « leaders » en contentieux en France par Best Lawyers 2022. Il est recommandé par Chambers Global et Chambers Europe 2021, ainsi que par The Legal 500 EMEA 2021 en contentieux commercial.

Pour Olivier Vermeulen, Office Chair du bureau de Paris : "Nous sommes heureux d’accueillir Laurent Martinet, figure bien connue du monde judiciaire. Reconnu pour son expertise en matière de contentieux commercial complexe et réglementaire, son arrivée répond à notre volonté de poursuivre le développement de notre pratique contentieuse au niveau local et international."

À Laurent Martinet d’ajouter : « La renommée de Paul Hastings dans le traitement de certains des litiges les plus complexes à Paris et dans le monde entier nous distingue des autres cabinets mondiaux. Je suis ravi de rejoindre une équipe dynamique et tournée vers l'avenir pour développer la pratique Contentieux de Paul Hastings au niveau global ».

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po 1989), Laurent Martinet est titulaire d’un DEA de droit privé de l’Université Paris II Panthéon-Assas (1989) et membre du barreau de Paris depuis 1991.