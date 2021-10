Laurence Bory, nouvelle présidente de l'UIA

Laurence Bory, avocat du barreau de Genève et co-fondatrice de l'Étude Bory & Associés, vient de prendre la présidence de l'Union internationale des avocats lors du congrès de l'association à Budapest. Elle succède à Jean-Jacques Uettwiller.

Dans son discours d'investiture, la nouvelle présidente de l'UIA a invité ses confrères « à mener une profonde réflexion sur l'importance de l'État de droit et les dangers d'utiliser le prétexte de l'intérêt général pour réduire la protection des individus ». Elle a souligné le travail remarquable de ses prédécesseurs autour de la question des droits des réfugiés. Laurence Bory a également insisté sur le rôle de la profession dans la défense de l'État de droit.

Avant d'occuper cette fonction, Laurence Bory s'était fortement investie dans l'UIA dont elle est membre depuis 1993. Elle a été successivement présidente de la commission de droit bancaire, de 1995 à 1998, secrétaire générale, de 1998 à 2003, présidente du congrès de Genève en 2004 et vice-présidente en 2014, date à laquelle elle a été désignée pour prendre la présidence. Elle est spécialisée dans le conseil, en particulier en droit commercial, droit des contrats et des sociétés, organisation, gestion et transmission du patrimoine.