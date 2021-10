Lauréats des Trophées du Contract Management 2019

Le fameux Trophée du contract manager de l'année a été remis à Gautier Marcy pour son excellent travail réalisé chez Thales.

Le Trophée de l'innovation en contract management a été décerné à la société Horisis Conseil pour sa web-série ludo-éducative développée par un réalisateur et des comédiens professionnels issus du monde du cinéma. Ce « petit outil d'échange » sur le contract management facilite le dialogue avec les équipes opérationnelles en donnant beaucoup d'informations sur un ton un peu décalé.

C'est EDF qui a remporté le « petit chouchou d'e²cm » selon Naoual Berggou, sa directrice générale adjointe, le Trophée de l'approche collaborative en contract management. Il félicite l'équipe d'EDF pour sa réussite sur son dossier industriel relatif à l'EPR de Flamanville, qui comprenait des problématiques internationales et des challenges techniques, organisationnels et humains.

Enfin, l'école a décidé de remettre un trophée inédit (« complètement discrétionnaire pour reconnaître les contributions pour notre métier en dehors des candidatures ») à Isabelle Roux-Chenu pour sa contribution exceptionnelle en contract management. Cette femme pionnière a beaucoup œuvré en un temps record – moins de 2 ans - à l'intérieur de son organisation et au sein de sa branche, en boostant l'innovation, l'industrialisation, les études d'impact et en étant une source d'inspiration pour ses pairs.

« C'était un grand pas et un pari de décider de lâcher la direction juridique d'un groupe du CAC 40 pour y développer une branche dédiée au contract management », confie l'ex-directrice juridique de Capgemini. « C'est la fonction de l'entreprise qui selon moi va le plus évoluer dans les jours qui viennent et créer de la valeur », assure la lauréate très « confiante dans l'avenir ».