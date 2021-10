Lauréats de l'Appel à "Agir In Seine-Saint-Denis" 2021

Cette édition a permis de distinguer 421 projets, en présence des lauréats, et de Stéphane Troussel, président du Département.



Lancé en 2019 par le Département, avec sa marque de territoire “In Seine-Saint-Denis”, l'appel à projets “Agir In Seine-Saint-Denis” « permet de soutenir chaque année des acteurs et actrices du territoire engagé.e.s au service des habitant.e.s. » Pour faire face aux effets de la crise à laquelle la Seine-Saint-Denis a payé un lourd tribut, le Département a souhaité rendre cette troisième édition exceptionnelle avec un budget de 3,9 millions d'euros (1,4 million d’euros en 2020), permettant de soutenir 421 projets (180 en 2020) dans les domaines des Nouvelles solidarités, de la Transition écologique et de l'Engagement citoyen.