Bourse d'études des juristes d'affaires White & Case 2017

Rendez-vous annuel depuis 1995, cette initiative privée unique tant par son montant que par sa procédure de sélection, a pour vocation de permettre aux étudiants d'ajouter une dimension internationale à leur parcours universitaire. Les sommes allouées au titre de la Bourse White & Case participent à alléger la charge de l'emprunt contracté par les étudiants en raison du coût élevé des études à l'étranger. A travers cette bourse, White & Case souhaite favoriser l'excellence tout en cultivant les valeurs de solidarité et d'entraide qui lui sont chères.

Cette année, le jury de la Bourse était présidé par Bernard Scemama, inspecteur général des Finances honoraire et ancien élève de l'ENA (promotion Thomas More). Il comptait également Patrick Baeten, directeur juridique adjoint (Résolution de différends) d'ENGIE ; Sabine Boussard, professeure agrégée de droit public et enseignant-chercheur à l'Université Paris Nanterre ; Romain Verzeni, lauréat de la Bourse en 2015 ; Samir Berlat et Jacques Bouillon, associés de White & Case.

Le 7 juin dernier, dix étudiants sélectionnés (parmi les 59 candidats ayant déposé un dossier et les 24 présélectionnés après entretien) ont été invités à rencontrer les membres du Jury afin de défendre leur projet d'études.

A l'issue des délibérations, le Jury a désigné Adil Kourtih, Hugues Plessis, Blanche de Truchis-Lauriston, Nicolas Gleizes et Michaël Koubi comme lauréats de cette 23e édition pour l'excellence de leur parcours académique, leur personnalité et leur motivation.

Adil Kourtih, 22 ans, a reçu une bourse de 16 000 euros pour son projet de Master of Public Administration de la School of Government de l'Université de Melbourne (Australie). Major de promotion du Magistère de Droit des Activités Economiques de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne en 2015, ainsi que du concours d'entrée niveau master de Sciences Po Paris, Adil y achève son Master Politiques publiques.

Hugues Plessis, 25 ans, a reçu une bourse de 16 000 euros pour son projet de LL.M. à UCLA/School of Law (Los Angeles) sous la spécialisation « Media, Entertainment, and Technology Law and Policy. Titulaire du CAPA depuis Octobre 2016, il est diplômé du Master Droit Anglais et Nord-Américain des Affaires de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne ainsi que du Master Droit du Multimédia et de l'Informatique de l'Université Paris II Panthéon-Assas.

Blanche de Truchis-Lauriston, 24 ans, a reçu une bourse de 6 000 euros pour son projet de LL.M. à la Columbia Law School (New York). Elève-avocate à l'EFB, elle est diplômée du Master 2 professionnel de Droit Bancaire et Financier de l'Université Paris II Panthéon-Assas ainsi que du Master of Science (MSc) en Management (parcours Grande Ecole) de l'EM Lyon.

Nicolas Gleizes, 25 ans, a reçu une bourse de 6 000 euros pour son projet de Master of Science (MSc) en Droit et Finance à Oxford. Elève-avocat à l'EFB, il est diplômé du Master 2 de Juriste d'Affaires et Fiscalité-DJCE dans le cadre du Magistère de Juriste d'Affaires et Fiscalité de l'Université Panthéon-Assas. Nicolas est également titulaire du Certificat d'Etudes Spécialisées en Droit des Sociétés délivré par l'Université de Montpellier dans le cadre du DJCE.

Michaël Koubi, 24 ans, a reçu une bourse de 6 000 euros pour son projet de LL.M. à la Columbia Law School (New York). Elève-avocat à l'EFB, il est diplômé du Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité de l'Université Paris II Panthéon-Assas. Il est également vice-major du Certificat de Droit Bancaire et Financier de la même université.

Samir Berlat, associé responsable de la Bourse White & Case, a chaleureusement félicité les cinq lauréats et salué, comme l'ensemble du jury, la qualité des candidatures présentées au cours de cette vingt-troisième édition. Depuis sa création en 1995, 66 étudiants ont bénéficié de cette bourse et plus de 1000 étudiants ont postulé.