Laure Lavorel prend la tête de l'Entente des Français de Suisse

Partout dans le monde, ce sont près de 2,5 millions de Français qui éliront leurs représentants locaux ; en Suisse, ce sont 150 000 français qui pourraient se déplacer pour choisir leurs candidats dans les bureaux de vote le 30 mai 2021, en particulier à Genève ou Lausanne, ou voter en ligne du 21 au 26 mai, fait inédit dans l'histoire électorale française. En Suisse romande, ils éliront neuf conseillers des Français de l'étrangers et 13 délégués consulaires pour représenter la communauté française de Suisse et participer à l'élection des Sénateurs des Français de l'étranger.

Selon Laure Lavorel, « il est temps de bousculer les inerties, de provoquer une véritable dynamique avec des élus locaux pragmatiques, indépendants de toute idéologie ou d'appareils politiques, seulement préoccupés d'agir au plus près et au plus juste des besoins de leurs compatriotes avec des circuits courts de solidarité ». L'ancienne juge ajoute : « Inspirée par la vitalité et la diversité de la vie démocratique suisse la liste Entente des Français de Suisse présente 27 candidats, autant de femmes que d'hommes âgés de 19 à 80 ans, étudiants comme retraités, entrepreneurs ou professions libérales, enseignants et chercheurs, salariés du privé comme du public, mères au foyer, tous issus des cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et de Genève. »

Pour Philippe Lucet, conseiller des français de l'étranger élu en 2014 et membre de la liste, « Laure Lavorel est une personnalité qui a été distinguée et reconnue par la République pour ses travaux sur certaines réformes juridiques en France comme à l'international, et pour son implication au service des PME françaises en difficulté dans la gestion de crise due à la COVID-19 ». Selon Mireille Gutierrez, conseillère des Français de l'étranger et doyenne de la liste « Laure est connue pour faire bouger les lignes, déjà comme ancienne avocate, puis juge au tribunal de commerce, et je suis convaincue comme elle que le développement économique, la prospérité et la protection des droits de chacun vont de pair, qu'ils constituent en France comme en Suisse, le ferment indispensable de la lutte contre la pauvreté, la discrimination et l'assurance de la sécurité pour tous ».

Instituée en 2014, l'élection des conseillers des Français de l'étranger permet à la communauté française de Suisse, dont une grande partie de bi-nationaux Suisses et Français, de choisir des élus de proximité travaillant de concert avec les autorités françaises, et pouvant être consultés sur des sujets essentiels, consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis en Suisse.