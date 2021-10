Laure Lavorel prend la tête du Cercle Montesquieu

Elle succède à Nicolas Guérin, Secrétaire Général d'Orange, dont le mandat était arrivé à son terme. Après avoir exercé en tant qu'avocat aux Barreaux de Paris et de Nanterre durant 8 ans, puis en tant que responsable juridique chez Oracle, Laure Lavorel est Directeur Juridique International chez Broadcom depuis novembre 2018, après avoir occupé le poste de Directeur Juridique EMEA chez CA Technologies. Elle siège aux conseils d'administration de plusieurs filiales du groupe Broadcom. Elle a également été juge consulaire au Tribunal de Commerce de Paris pendant 5 ans, notamment au sein de la chambre internationale. Spécialiste des Nouvelles Technologies et du droit international, elle a été la marraine de la promotion du Master 2 droit du Numérique à l'Université Paris 1-La Sorbonne en 2013 et chargée d'enseignements à l'Université Paris-Dauphine entre 2011 et 2015.

Soucieuse d'animer des réseaux de juristes d'entreprise et d'avocats, et de nourrir les liens entre l'ensemble des professions au service du droit, elle est présidente-fondatrice du “Barreau en Entreprise” et membre honoraire du Cercle des Directeurs des Affaires Juridiques, et a activement participé à la création de Paris, Place De Droit, différents cercles dans lesquels elle participe aux réflexions liées à l'attractivité de la France et à la digitalisation des métiers du droit.

Son engagement associatif est également présent au cœur d'actions engagées dans le cadre de la lutte contre les discriminations (missions au Cambodge et au Benin pour Passerelles Numériques et Les Marcellines sans Frontières, promotion de la place des femmes dans les nouvelles technologies avec Femmes du Numérique, et Ambassadrice du Handicap chez CA Technologies).