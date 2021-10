Laura Ziegler et Sandra Tubert arrivent chez BCTG Avocats

Fortes de leurs expériences passées dans des équipes spécialisées et expertes de ces sujets, elles viennent enrichir l'offre du cabinet en proposant des expertises pointues en matière de digital (nouvelles technologies, contrats informatiques et protection des données à caractère personnel).

Ces deux nominations confirment la volonté de BCTG Avocats de proposer un accompagnement complet sur toutes les problématiques numériques que rencontrent aujourd'hui les entreprises dans un marché en pleine transformation.

Leur arrivée conforte le positionnement du cabinet sur l'innovation et valorise un Pôle expert IP/IT/Data composé désormais de trois associées.

Laura Ziegler intervient auprès de clients français et étrangers de tous secteurs sur des sujets à forte dimension internationale pour accompagner leurs projets informatiques, digitaux et innovants. Ayant développé une approche pragmatique des besoins business des entreprises, notamment grâce à divers détachements au sein des départements juridiques de grandes entreprises, elle assiste aujourd'hui ses clients tant en conseil qu'en contentieux dans tous les domaines du digital.

Sandra Tubert conseille des clients français et étrangers en matière de protection des données à caractère personnel et droit des technologies de l'information et de la communication. Elle a acquis, notamment grâce à des détachements auprès de services juridiques de grandes entreprises, une expérience transversale et pratique de toutes les problématiques entourant la protection des données à caractère personnel.