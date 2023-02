Voeux de la CRCC de V&C : l'attractivité, principal enjeu pour la profession en 2023

Retransmise également en direct en visioconférence, elle se tenait dans les locaux versaillais de la Compagnie, en présence de nombreuses personnalités, dont la présidente du H3C, l'autorité de régulation de la profession de commissaires aux comptes en France, des magistrats de la Cour d’Appel de Versailles, d’éminents représentants des instances des professions du chiffre et du droit, de la Ville de Versailles, ainsi que des commissaires aux comptes du ressort.

A cette occasion, Philippe Vincent, le nouveau président de la Compagnie régionale, a pris la parole, aux côtés du premier vice-président Emmanuel Cordier, afin de rappeler que malgré un contexte économique et social particulièrement bousculé, la profession a « non seulement montré sa résilience mais a su renforcer sa légitimité et son rôle au service de l'intérêt général, de l'économie et des entreprises. La question de notre utilité ne se pose plus. De nouvelles opportunités s’offrent à nous, avec l'extension de notre champ d'intervention auprès des collectivités territoriales, en matière d'information de durabilité (RSE) ainsi qu’en matière de nouvelles missions contractuelles ».

La CRCC de Versailles et du Centre

Ces évolutions sont le fruit d’un engagement collectif des professionnels auprès des entreprises qu'elles auditent autant que des institutions régionales et nationales dans la défense et la promotion de la profession. A ce titre, la Compagnie régionale a déployé de nombreuses actions de proximité dans les départements de son ressort en 2022, pour soutenir les commissaires aux comptes et aller à la rencontre des élus locaux. Elle est également devenue partie prenante de Sup Expertise, la grande école francilienne de la formation initiale et continue, créée à l'initiative de la Compagnie régionale de Paris et de l’Ordre des experts-comptables d’Île-de-France. Une initiative phare au service de l’un des principaux enjeux de la profession en 2023, celui de l'attractivité.

« Notre profession n'a plus de problématiques de marché mais une problématique de ressources. Nous devons attirer et retenir nos talents, faciliter l'inclusion dans nos cabinets de nouveaux profils, former nos signataires et surtout nos collaborateurs, pour maintenir la qualité de nos prestations sur les nouvelles missions qui s'offrent à nous » indique Philippe Vincent, enthousiaste sur la capacité de la profession à offrir à ses cabinets, quels que soient leur mode d’exercice, de belles perspectives.

©DR -Marc Touati, économiste, lors de la cérémonie de la nouvelle année.

L’économiste et auteur de nombreux ouvrages Marc Touati a ensuite partagé des éléments de prospective sur le contexte économique dans lequel vont évoluer les entreprises en 2023 et présenté quelques stratégies « anti-crise » afin de traverser les tempêtes actuelles.

La nouvelle présidence la CRCC de Versailles et du Centre



Philippe Vincent a été élu président la CRCC de Versailles et du Centre le 12 décembre 2022 par les membres du Conseil régional. Premier vice-président de la CRCC depuis le 1er novembre 2020, il succède à Florent Burtin, dont il salue « les deux années d'engagement et de dynamisme, ainsi que l'esprit d'équipe qu'il a su insuffler au sein de ce Conseil. Florent Burtin reste un membre actif de notre bureau ». Emmanuel Cordier a également été élu Premier vice-président de la CRCC de Versailles et du Centre le 12 décembre 2022.