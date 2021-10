Last call pour la 7e édition du Prix Guy Carcassonne

Le Club des juristes rend hommage à Guy Carcassonne en remettant chaque année, depuis 2014, le Prix du meilleur article constitutionnel, afin d'honorer celui qui avait « l'intelligence du droit, l'intelligence de la rapidité à comprendre un problème, l'intelligence du goût de la contradiction [...], l'intelligence de l'impertinence, l'intelligence de l'imagination, ne répugnant jamais à chercher des solutions insolites », selon les mots de son ami Olivier Duhamel, directeur de la revue Pouvoirs et président de la Fondation nationale des sciences politiques.

Ce prix récompense l'auteur d'un article inédit portant sur une question constitutionnelle, lato sensu, liée à l'actualité française ou étrangère qui devra aider à faire comprendre au plus grand nombre les enjeux juridiques, politiques et sociaux posés par cette question constitutionnelle.

Le Prix Guy Carcassonne sera remis au Conseil Constitutionnel, en présence de son président Laurent Fabius. A cette occasion, le lauréat recevra la somme de 1 500 euros par le Club des juristes ainsi que de grands ouvrages de droit, et verra surtout son article publié dans Le Monde et sur les sites internet du Club des juristes et de la revue Pouvoirs.

Modalités de participation

Rédiger un article inédit de 5 000 signes sur une question de constitutionnalité lato sensu.

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés via le formulaire dédié sur le site du Club des juristes en y joignant l'article en lice (3 Mo maximum, formats acceptés : doc, docx, pdf).

Un même auteur ne peut déposer qu'un seul dossier de candidature.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2020.

Jury 2020