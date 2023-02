L'Assemblée vote le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables

Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique avait appelé les groupes de gauche à « être cohérents avec leur programme présidentiel et législatif » sur les renouvelables et à éviter « la posture politique ». Les écologistes ont opté pour une « abstention d'attente » afin de « mettre la pression ». « On attend mieux, notamment sur le déploiement des renouvelables sur le bâti existant », souligne Marine Tondelier, la cheffe d'EELV.

Les insoumis vont voter contre, s'inquiétant « d’un marché libéralisé, avec une multitude de contrats de gré à gré », selon Maxime Laisney. Ils reprochent aux macronistes « d'avoir rétabli un quasi-droit de veto pour les maires dans une procédure sans fin », avant l'implantation d'éoliennes terrestres ou de panneaux solaires. Hostile au projet de loi, le communiste Sébastien Jumel a appelé à ne pas faire de « cadeau au Gouvernement » le jour de la présentation de la réforme des retraites.

Le Sénat, à majorité de droite, avait largement soutenu le texte dédié aux renouvelables début novembre. Si l'Assemblée nationale donne à son tour son feu vert, une commission mixte réunira des députés et sénateurs, a priori le 24 janvier, pour tenter d'établir un texte de compromis en vue d'une adoption définitive.

De leur côté, les députés LR ont ferraillé contre le projet de loi, « ses dérogations injustifiées accordées à l'éolien, une énergie intermittente », en déplorant un « saucissonnage » des textes énergétiques. Un projet de loi dédié au nucléaire arrive au Sénat dès le 17 janvier, avant la future programmation pluriannuelle de l'énergie.

À l'extrême droite, le RN Nicolas Meizonnet a fustigé les futurs panneaux solaires et éoliennes « partout et à perte de vue, un scandale qui va massacrer paysage et patrimoine, pour des énergies intermittentes de très faible rendement ».