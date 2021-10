LaREF 2021 : « A l'air libre », une édition placée sous le signe de la liberté et de la relance

Alors que la France est toujours plongée dans la crise sanitaire et économique, La Rencontre des Entrepreneurs de France (La REF) va se tenir à Longchamp entre le 24 et le 26 août. Pendant trois jours, entrepreneurs, hommes politiques, patrons d'entreprise et membre de la société civile vont débattre sur des sujets qui font l'actualité et sur de grandes questions de société. Cette année, la REF est placée sous le thème de la liberté. On retrouve d'ailleurs cette notion dans le titre de cette édition 2021 : “A l'air libre !”

La journée du mercredi 25 août sera en grande partie consacrée à la liberté et à ses limites. Dès 14 h 00, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, tiendra le discours d'ouverture de l'événement pendant une demie heure, avant de laisser la place au ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, qui répondra pendant trente minutes aux questions de Bertille Bayart.

Après ces deux prises de parole, le premier débat de la journée aura lieu. Il sera consacré à l'éthique du business et à la défense des droits de l'homme et des libertés au sein du commerce et du monde de l'entreprise. Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, Cyril Chabanier, président confédéral de la CFTC, Patrick Poutanné, président-directeur général de Total Énergies, Eva Sadoun, entrepreneure, fondatrice de LITA.co et Rift, coprésidente du Mouvement Impact France et Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères débattront ensemble à ce sujet.

Suite à ce débat, la parole sera laissée au garde des Sceaux, ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti pendant un quart d'heure.

Après cette prise de parole, aura lieu un débat sur la liberté. Les intervenants se demanderont comment conserver la liberté tout en se protégeant face au terrorisme à l'insécurité, aux menaces intérieures et extérieures…

Intervenants :

Thierry Derez, président-directeur général de Covea

Jérôme Gavaudan, avocat, président du Conseil national des barreaux (CNB)

Linda Kebbab, syndicaliste policière, vice-présidente d'Initiative Sécurité Intérieure

David Lisnard, maire de Cannes

Georges Malbrunot, journaliste

Maddy Scheurer, porte-parole de la Gendarmerie nationale

A 17h15, une autre question de liberté sera soulevée, celle de la privation de liberté liée à la crise sanitaire, au cours d'un nouveau débat intitulé : Vivre libre ou mourir : est-on condamné à choisir son sacrifice ?

Intervenants :

Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

Bertrand Burgalat, artiste, musicien, producteur, président du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP)

Anne Claude Crémieux, infectiologue, Hôpital Saint-Louis

Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique

Olivier Ginon, président de GL Event

Laurent Mignon, président du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne (BPCE)

Le débat suivant sera un véritable complément à la discussion qui viendra de s'achever puisqu'il traitera du vaccin et du pass sanitaire. Il s'agira d'un débat entre l'éditorialiste André Bercoff et le chef de service urgences-SMUR du centre hospitalier de Saint-Denis Mathias Wargon.

Pour clôturer cette journée, un débat d'une heure sur les liens entre la liberté et la lutte contre le réchauffement climatique. Les intervenants se demanderont si le changement climatique est devenu l'ennemi de la liberté et si l'Homme est condamné à restreindre ses libertés pour préserver la planète.

Intervenants :