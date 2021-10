Lancez-vous avec le micro-crédit de l'Adie

A cette occasion, l’Adie a lancé un concours du meilleur projet de micro-entreprise « jeune » et « senior » – ouvert jusqu'au 10 octobre.

Parce que l’âge ne saurait être un obstacle à la création d’une entreprise, l’Adie organisera pour la première fois, du 6 au 10 octobre prochain, dans toute la France, une campagne d’information destinée aux jeunes (18/32 ans) et aux seniors (45 ans et plus). Cette campagne sera développée en partenariat avec la Fédération des Banques Populaires (partenaire « jeunes ») et AG2R (partenaire « seniors »).

A cette occasion une soirée « Relook toi en boss » aura lieu le 8 octobre à l’antenne de l’Adie : 81, bis rue Julien Lacroix, Paris 20e ardt, de 17h à 21h.

Au programme de cette soirée : témoignages de jeunes micro entrepreneurs, conseils à la création et présentation des dispositifs à destination des jeunes parisiens.

En 2013, l’Adie a soutenu plus de 6 000 jeunes. L’Adie, déjà engagée auprès des jeunes avec des programmes de formation dédiés pour les accompagner en amont, pendant et après la création de leur entreprise, teste depuis 2012 un programme pilote à destination des seniors pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ce pilote se généralisera sur tout le territoire dès octobre 2014.

Durant cette campagne, de nombreux points d’information permettront aux personnes tentées par la création d’entreprise de recueillir toutes les informations relatives aux offres de l’Adie. Des ateliers collectifs d’information pratique et des points d’accueil individuel seront proposés, tandis que les rencontres entre jeunes et seniors seront favorisées au profit de l’expérience intergénérationnelle.

L’Adie a également mis en place, depuis le 15 septembre, unconcours sur les réseaux sociaux et sur son site internet, ouvert aux jeunes et seniors dont le projet est éligible au microcrédit de l’Adie. Trois projets « jeune » et trois projets « senior » seront sélectionnés pour une finale qui aura lieu à Paris mi-octobre et au cours de laquelle ils viendront présenter « en live » leur projet au jury et au public. Un prix récompensera un projet jeune (parrainé par les Banques populaires) et un projet senior (soutenu par AG2R). Les fans de l'Adie sur Facebook se verront offrir la possibilité de gagner des places pour participerà la finale. Le public pourra aussi voter à côté du Jury pour le meilleur projet.

Fidèle à son credo de mettre en avant les micro-entrepreneurs qu’elle a financés et accompagnés, l’Adie fait incarner sa campagne par six véritables micro-entrepreneurs choisis suite à un casting lancé en juin dernier sur sa page facebook.