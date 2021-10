Lanceur d'alerte : le Défenseur des droits appelle à une transposition ambitieuse

Mediator, LuxLeaks, Cambridge analytica ou encore sang contaminé et amiante… tous ces scandales sanitaires et financiers n'auraient jamais vu le jour sans le courage de lanceurs d'alerte. À l'heure où tous les pays membres de l'Union sont appelés à transposer la directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit, le Défenseur des droits appelle le Gouvernement et le Parlement à une transposition ambitieuse de cette directive dans la loi française « à la hauteur de cet enjeu démocratique et social majeur ».

@ AP