Lancement par la région Île-de-France d’une émission obligatoire durable

Dans le cadre des émissions vertes, sociales et durables, et après le succès des opérations de 2020, 2021 et 2022, la région Île-de-France a annoncé, lundi 23 janvier, le lancement d’une nouvelle émission obligatoire de 600 millions d’euros sur une durée de 8 ans et 3 mois avec un rendement de 2,959 %.

94 investisseurs de 15 pays différents

Dans un contexte de marché primaire actif, cette transaction a attiré 2,4 milliards d’euros, soit une souscription quasiment quatre fois supérieure à l’offre initiale, rassemblant 94 investisseurs venus de 15 pays différents. Un résultat qui a été qualifié « d’objectivement exceptionnel », et qui s’explique « par la solidarité financière de la Région et ses précédentes émissions sur le marché des émissions vertes, sociales et durables ».

Dans un communiqué, la région Île-de-France a ainsi rappelé qu’elle « dispose de la meilleure note attribuée en France de la part des deux agences de notation financière chargées de son évaluation : Fitch Ratings "AA" et Moody's "Aa2 », ce qui souligne « sa bonne gestion ». Enfin, elle a indiqué : « Notre dette est globalement stabilisée en volume depuis 2016, en dépit d’une augmentation de + 75 % de ses investissements. Depuis cette date, les émissions de la Région sont 100 % vertes et responsables ».