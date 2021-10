Lancement du think tank "Quelle justice ?"

L'ancien magistrat Jean-Philippe de Garate et deux avocats du barreau de Paris - Pascal-André Gérinier et Nicolas Duboille - s'associent pour lancer le think tank « Quelle justice ? ». Ce nouveau cercle de réflexion, qui se veut libre et ouvert, est né d'un constat simple dressé par l'ensemble des professionnels du droit : l'institution est en faillite.

© quellejustice.fr