Lancement du site nousavocats.fr

Ce site se veut à la fois une tribune pour les candidats et un lieu d’échange participatif pour l’ensemble des avocats parisiens. Selon ses promoteurs, Il a cinq objectifs principaux :

- Donner des informations en temps réel sur la campagne des deux avocats ;

- Présenter leur programme ;

- Permettre d’interpeller les candidats sur les préoccupations de la profession ;

- Offrir un espace de libre expression aux avocats parisiens ;

- Bâtir avec tous les avocats un projet pour le Bâtonnat 2016-2017.

David Gordon-Krief et Hubert Flichy « veulent être à l’écoute de tous les avocats ». nousavocats.fr devrait contribuer à bâtir un programme proche des préoccupations, des enjeux et aspirations de la profession. Parallèlement, les principaux événements de la campagne seront dévoilés sur tous les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.).