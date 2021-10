Lancement du “Revenu jeunes actifs” pour les 18-25 ans

Afin de lutter contre le chômage des jeunes, et notamment des jeunes apprentis, dont près de 20 000 en Ile-de-France sont sans employeur, la Région agit pour leur permettre de faire face à cette précarité et à poursuivre leur cycle de formation. C'est ainsi que Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a récemment annoncé le lancement du « revenu jeunes actifs » (RJA), entré en vigueur le 1er mars dernier. Grâce à ce dispositif, les jeunes actifs franciliens de 18 à 25 ans pourront, en s'inscrivant à l'une des formations gratuites proposées par la Région, recevoir un revenu pouvant atteindre 670 euros par mois.

Aide à l'insertion professionnelle

Avec ce revenu jeunes actifs, les jeunes franciliens pourront s'insérer plus efficacement dans le monde du travail, en suivant l'une des formations gratuites et qualifiantes du catalogue régional, d'une durée au moins égale à quatre mois, tout en percevant un revenu mensuel net de 500 à 670 euros. A noter que cette rémunération est exclusivement réservée aux personnes qui suivront une formation présente dans le catalogue de la Région. Ce dernier ouvre et propose dès aujourd'hui 45 000 places de formations gratuites et qualifiantes, dont 10 000 places de formation à distance, dans des domaines variés et allant du CAP au BAC + 5.

Par ailleurs, les jeunes souhaitant se former à un métier faisant partie des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la sécurité, des filières sanitaires et sociales, du numérique, de l'agriculture ou de l'environnement, pourront bénéficier de la prime régionale de 1 000 euros.

Le RJA en détails

Le revenu pour les jeunes actifs comprend la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle d'un montant d'au moins 500 euros par mois pour les 18-25 ans s'inscrivant à une formation du catalogue. S'agissant de la prime régionale de 1 000 euros supplémentaires, elle est versée en 2 temps : 300 euros lors de la première rémunération et 700 euros supplémentaires pour une formation d'au moins 600 heures suivie jusqu'à son terme. Une autre prime pouvant atteindre 1 000 euros maximum est accordée aux personnes en situation de handicap.

Le catalogue des formations est accessible à l'adresse : https://www.iledefrance.fr/trouvez-une-formation-gratuite-et-remuneree-par-la-region