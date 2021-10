Lancement du réseau « J'entreprends en Val-de-Marne »

La création d’un nouveau réseau dédié à l’entreprenariat vient d’être actée. Le réseau « J'entreprends en Val-de-Marne » a pour ambition de coordonner l’action des structures du Val-de-Marne pour promouvoir l’esprit d’entreprise, faciliter le parcours du porteur de projet, renforcer l’ancrage territorial, la pérennité, la reprise et le développement des entreprises val-de-marnaises et soutenir l’innovation. À cette occasion, une charte d’engagement partenariale sera signée pour acter la volonté de ses membres à travailler ensemble au développement du territoire et à la pérennité de ses entreprises. « J’entreprends en Val-de-Marne » rassemble le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil général du Val-de-Marne, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre de métiers et de l’artisanat, la Caisse des dépôts et consignations (membres fondateurs), ainsi que des communes, des communautés de communes et d’agglomération, des opérateurs d’accompagnement et de financement, des écoles et universités et des clubs d’entreprise.