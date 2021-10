Lancement du réseau d'avocats International Legal Team

Les cabinets d'avocats Prieur Stuckey & Associés, Diem & Partner et Oria Media sont à l'initiative du projet International Legal Team, qui a été lancé lors du Cercle des Nageurs de Marseille. Ce réseau d'avocats d'affaires à vocation mondiale fédère déjà plus de 80 experts locaux. International Legal Team fédère des avocats exerçant principalement dans le domaine du droit des affaires internationales afin de développer les échanges et communications entre ses membres.

