Lancement du Prix Moovjee 2017

Au travers de cette 8e édition, l'association souhaite valoriser ces hommes et ces femmes, jeunes entrepreneurs et entrepreneurs expérimentés qui forment une communauté pleine d'ambition et d'énergie et qui favorisent par leurs actions et leurs engagements le développement de l'entrepreneuriat jeune et de l'économie en France.

7 ans, 7 lauréats, 7 mentors, plus de 225 emplois créés

Depuis 7 ans, ces entreprises : Faguo, Borderline, Marlette, Des bras en plus, Echy, Jimini's et EBS Isolation, aux parcours et aux univers très variés, se sont succédées sur le podium du Prix Moovjee puis ont été accompagnées dans leur croissance par des entrepreneurs expérimentés, mentors tels que Bernard Bourigeaud, Yoann Hebert ou Evelyne Platnic Cohen.

Leurs fondateurs étaient des jeunes entrepreneurs plein d'ambition et d'énergie. Aujourd'hui, ils progressent, transmettent leurs valeurs et participent au développement de l'entrepreneuriat jeune car ils le savent, c'est ensemble que l'on va plus loin !



Avec ce concours créé en 2009, par Dominique Restino (photo ci-contre au centre) et Bénédicte Sanson, le Moovjee souhaite faire bénéficier aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projet d'un coup de projecteur sur leur ambition et de l'opportunité d'être accompagné dans leur développement personnel et la croissance de leur (future) entreprise au travers du mentorat.

Après deux mois d'appel à candidature, les finalistes feront face à un jury composé de 80 acteurs reconnus de l'écosystème entrepreneurial pour être le prochain Grand Prix Moovjee et rejoindre la communauté.

Le Prix Moovjee 2017 en 4 dates

Appel à candidature jusqu'au 22 février à midi (heure de Paris).

Vote en ligne pour la mention « Community Entrepreneur » du mardi 28 février au mercredi 8 mars.

Soutenance devant un jury de 80 professionnels jeudi 16 mars.

Remise des Prix mercredi 29 mars.

Deux prix et cinq mentions spéciales

Le Grand Prix Moovjee pour les entreprises déjà créées

Le Prix Rétis pour les porteurs de projet et auto-entrepreneurs



5 mentions spéciales :

· Community entrepreneur

· Etudiant – Entrepreneur

· Innovation technologique

· Engagement citoyen

· Premiers pas vers l'export



Les dotations

150 00 euros dont

· 25 000 euros en numéraire à partager entre les lauréats et les finalistes;

· un an d'accompagnement offert par le Moovjee (programme de mentorat et expertise métier);

· participation des lauréats aux « Journées des entrepreneurs de demain », séminaire de deux jours construit sur mesure pour les jeunes entrepreneurs;

· des produits et services offerts par les partenaires du Prix Moovjee dont un an d'hébergement dans le réseau Rétis pour le lauréat du Prix Rétis.