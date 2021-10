Lancement du premier incubateur dédié aux entreprises innovantes du tourisme

Jean-Bernard Bros, adjoint chargé du tourisme et des nouveaux médias locaux et Jean-Louis Missika, adjoint chargé de l'innovation, ont annoncé le lancement à Paris d'un lieu d'innovation destiné au secteur du tourisme, nommé « Le Welcome City Lab, inventons le tourisme du futur ».

