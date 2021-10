Lancement du nouveau site de l'Opiiec

Plus complètes, plus accessibles et régulièrement actualisées, les données qui y sont communiquées ont pour vocation de faciliter l'orientation et l'évolution professionnelle dans la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. Déployé dans le cadre de l'Engagement de développement de l'emploi et des compétences (Edec) “Soutien aux démarches prospectives compétences”, signé en octobre 2018 avec l'État, le portail de l'OpiiedfC est le premier outil du genre proposé aux entreprises et aux salarié·es d'une même branche professionnelle.



Il permet de croiser différents champs d'action de l'Opiiec :

- L'observation via des études prospectives, analyses de la conjoncture économique, tendances en formation...

- L'information sur les métiers de sa branche professionnelle à travers un référentiel des métiers.

- La promotion des certifications reliées aux qualifications de la branche.



Ce nouveau site de l'OPIIEC donne accès à de nombreuses ressources utiles :

- Une base de 27 indicateurs socio-économiques dynamiques sur l'évolution des secteurs professionnels de la branche.

- Une description complète de 175 métiers recensés au sein de la branche.

- Une base de plus de 3 000 certifications associées à ces métier.

- Un catalogue de 36 études prospectives menées par l'OPIIEC depuis trois ans, en version complète ou synthétisée.

L'accès à ces données a pour objectif d'aider les entreprises du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement, dans leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et tout particulièrement les entreprises de moins de 50 salariés.

À propos d'Atlas



Opérateur de compétences (Opco) des services financiers et conseil, Atlas réunit 15 branches professionnelles : Agents généraux d'assurance, Banque, Banque populaire, Bureaux d'études techniques ingénieurs et conseils, Caisse d'épargne, Courtage d'assurance et de réassurance, Crédit mutuel, Économistes de la construction, Experts-comptables et commissaires aux comptes, Géomètres experts, Marchés financiers, Sociétés d'assistance, Sociétés d'assurances, Sociétés financières, Surveillance de la qualité de l'air.

À propos de l'Opiiec



L'Observatoire paritaire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement, dit Opiiec, est une instance paritaire, association loi 1901, créée en 1998, dont les membres sont les fédérations patronales (Syntec et Cinov) et les organisations de salariés (F3C-CFDT, FIECI-CFE-CGC, SICSTI-CFTC, CGT, FEC-FO).