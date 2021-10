Lancement du nouveau cabinet parisien Kingston Avocat

Cabinet "2.0", Kingston Avocat s'inscrit dans une volonté d'assouplir les codes en proposant un travail de qualité, associé à une souplesse et une décontraction permettant de désacraliser la profession en étant au plus proche des clients et de leurs projets.

Positionné tant sur le conseil que le contentieux, Maître Peron exerce dans cinq domaines d'intervention : droit bancaire et financier ; droit des contrats ; droit des sociétés ; droit pénal des affaires et droit commercial.

Le cabinet traite de sujets complexes et pointus en adoptant un mode de travail d'inspiration anglosaxonne, à savoir : proximité, fluidité, bonne humeur et excellence.

Plutôt qu'une relation avocat-client, Alexandre Peron propose une relation de business partner.