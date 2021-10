Lancement du MOOC Objectif IA

Cette initiative a pour ambition de permettre à toute personne francophone qui le souhaite de se former à distance aux opportunités et aux enjeux de cette technologie. L'objectif fixé par ses créateurs est de former au moins 1 % des Français et des Françaises cette année, soit plus de 650 000 personnes.

https://openclassrooms.com/fr/courses/6417031-objectif-ia-initiez-vous-a-lintelligence-artificielle

Appréhender et développer un avis critique

« Ce parcours interactif inédit accompagne les citoyens dans la découverte et la compréhension d'une avancée technologique qui pourrait changer le monde, à condition d'être correctement comprise et utilisée à bon escient. L'IA nous permettra de relever certains défis de demain, elle implique également pour chacun d'anticiper l'arrivée de nouveaux métiers, d'apprendre à protéger ses données et de s'informer pour développer un avis critique sur ses enjeux éthiques. Alors que les Français sont confinés chez eux, nous souhaitons leur donner accès à tout cela », expliquent Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Pierre Dubuc, président d'Openclassrooms.

La plateforme « Objectif IA » donne accès gratuitement à des cours, des tutoriels, des quizz et des vidéos réalisés avec les plus grands experts de l'IA en France, imaginés par un comité scientifique indépendant et validés par des spécialistes du secteur comme Gilles Babinet. « Ce cours s'adresse à chacun et chacune d'entre nous qui s'interroge sur l'intelligence artificielle, souhaite s'informer et s'instruire. Aucun prérequis n'est nécessaire et tout est accessible depuis chez soi à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone ! », précise Anne Bouverot, présidente de la Fondation Abeona.

Déjà 190 000 personnes inscrites

Des entreprises et des institutions publiques réunies autour de Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste, se sont déjà engagées à former 190 000 de leurs collaborateurs, soit près de 30 % de l'objectif fixé.

« A La Poste, l'IA est déjà bien présente. Dans la distribution du courrier par exemple, l'entreprise s'appuie sur un algorithme de reconnaissance d'images, développé par notre filiale Probayes, pour améliorer l'efficacité de notre outil industriel. Face aux enjeux qui entourent cette technologie, nous nous sommes engagés à former 25 000 postières et postiers grâce à Objectif IA », déclare Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste et président du comité stratégique mis en place autour d'Objectif IA.