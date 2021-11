Lancement du Liber-T, la cryptomonnaie humaniste au service des enfants

La lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté passe par l’accès à l’éducation pour tous. Or, il n’y a pas d’éducation sans accès au livre. A titre d’exemple, parce qu’ils ne peuvent pas pratiquer la lecture, 92 % des enfants en Afrique subsaharienne ne savent pas réellement lire et écrire à la fin de leur cycle primaire. Alors qu’en France, il y a une bibliothèque pour 4 000 habitants en moyenne, au Cameroun, c’est une pour 406 779 habitants.

L’Afrique n’est d’ailleurs pas le seul continent touché. Plus proche de nous, le Royaume-Uni connaît aussi une situation qui entretient les inégalités sociales puisque plus de 380 000 enfants n’ont pas accès aux livres chez eux.

C’est pour en finir avec cette situation qu’Omnis Liber s’est fixée la mission d’offrir l’accès gratuit aux livres à tous les enfants. L’association va donc créer une Bibliothèque Numérique Mondiale, basée sur la technologie Blockchain, afin d’apporter sécurité, traçabilité et transparence au projet.

« L’ utilisation d'un jeton numérique côté sur les bourses mondiales d'échange de cr yptomonnaies démontre que les investisseurs crypto peuvent participer à une initiative universelle qui profite aux enfants du monde », explique Bertrand Larut, son fondateur .



Plus de 150 000 euros ont déjà été récoltés, permettant ainsi de concrétiser l’étape suivante de cette belle aventure : la création de la cryptomonnaie Liber-T.

Sa phase pré-introductive en Bourse, dite “ICO”, officiellement lancée le mois dernier durera un an. Elle permettra la mise à disposition de 30 millions de Liver-T pour les investisseurs institutionnels et 20 millions pour de plus petits porteurs tels que les particuliers. Par la suite, en octobre 2022, Liber-T sera introduit en Bourse.