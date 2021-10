Lancement du concours

Ce concours favorise l'expérience et l'échange autour de réalisations allant dans le sens d'un développement plus équilibré du territoire.

Avec les Trophées IDEES, le Conseil général des Hauts-de-Seine souhaite installer dans la durée des bonnes pratiques tout en mettant en avant le dynamisme et les atouts du département.

A cette occasion, le Conseil général attribuera aux cinq lauréats une participation financière de 4 000 euros pour tous les prix et une participation de 2 000 euros pour les personnes publiques. Une mention spéciale sera attribuée par le jury pour une réalisation particulièrement intéressante.

Pour les plus jeunes, le Trophée Idées Junior valorisera l’implication des collégiens dans leur démarche allant dans le sens du développement durable et récompensera la réalisation la plus innovante et ambitieuse. Il mettra en avant des démarches citoyennes, invite au décloisonnement et à l’interdisciplinarité.

Ce concours est ouvert à tous les établissements secondaires du 1erdegré, publics ou privés sous contrat, du département des Hauts-de-Seine. Un établissement, une classe ou un groupe d’élèves encadrés par un professeur, de la 6e à la 3e peuvent être candidats.

Attention : la date limite pour d'inscription est fixée au 29 mars 2013.

©CG92/Jean-Luc DOLMAIRE