Lancement du concours Créatrices d'avenir

Organisé par Initiative Île-de-France, avec le soutien de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris, des principaux acteurs du développement économique et social d'Île-de-France et des partenaires privés de premier plan engagés en faveur de la mixité, le concours Créatrices d'avenir entend promouvoir et accompagner les femmes qui créent ou reprennent une entreprise en Île-de-France, quel que soit le secteur d'activité.

Un concours pour les Franciliennes qui osent entreprendre

Mettre à l'honneur des créatrices d'entreprise, favoriser leur visibilité médiatique, lever les différents freins qui rendent la majorité des femmes réticentes à se lancer, sont autant d'objectifs que porte ce concours.

Il s'agit à la fois d'encourager les femmes qui font le pari de l'entrepreneuriat et contribuent aujourd'hui au développement économique et à la création d'emplois en Île-de-France, et de donner l'envie à d'autres femmes de se lancer.

Six Trophées pour valoriser le talent

Chaque année, six créatrices d'entreprise, dont le parcours et le projet incarnent le talent entrepreneurial féminin, sont récompensées. Créatrices d'avenir s'attache à valoriser des projets audacieux, porteurs de l'économie de demain dans des domaines tels que l'innovation, le numérique, l'économie sociale et solidaire, ou ayant un impact positif sur leur territoire.

Pour la première fois depuis la création de ce concours, les candidatures des 15 finalistes du concours seront soumises au vote du public qui élira la plus prometteuse. Les six femmes sélectionnées seront récompensées lors de la cérémonie de remise des Trophées organisée en décembre prochain.