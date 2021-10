Lancement du Code numérique des élections européennes

La Fondation pour le droit continental lance le “Code numérique des élections européennes” en partenariat avec l'éditeur juridique Lexbase. Cette initiative offre aux citoyens la possibilité d'accéder facilement et directement à la réglementation relative aux élections européennes mais également à du contenu éditorial pour une meilleure compréhension de ces textes.

Le site internet, code-numerique-elections-europeennes.fr, en ligne depuis le 13 mai, permet à l'internaute de s'informer sur le fonctionnement des élections européennes, en naviguant, au moyen d'un moteur de recherche instantané, dans la réglementation de celles-ci et en prenant connaissance des explications qui s'y rapportent, qu'elles soient de nature doctrinale ou jurisprudentielle.

Ce service totalement gratuit et librement accessible à tous, permettra de fournir des réponses juridiques à des questions précises, y compris le jour des élections pour les différents responsables de Bureaux de vote.

« La compréhension du fonctionnement des élections européennes est un moyen pertinent de favoriser la participation au vote le 26 mai prochain. Le “Code numérique des élections européennes” fait écho à trois des atouts majeurs du droit continental : sa forme écrite, son intelligibilité et son accessibilité. Nous sommes ainsi au cœur de la mission de notre Fondation : diffuser auprès du plus grand nombre des outils juridiques grâce au numérique et promouvoir les atouts de la codification », souligne Renaud Dutreil, président de la Fondation pour le droit continental.

« Non seulement il est compliqué d'accéder au Droit, textes et jurisprudence, mais sa rédaction reste souvent abrupte. Il est donc primordial d'accompagner aussi bien les responsables des élections que le citoyen français, grâce à du contenu éditorial disponible dans Lexbase, sous forme d'un “code numérique”. Le point fort de cet outil unique et novateur est sa capacité à mettre à disposition de n'importe quel citoyen, grâce à des outils éditoriaux poussés (langage naturel…) une réponse en Droit, sans connaître le Droit ! », ajoute Fabien Waechter, président de Lexbase.